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Лукашенко поздравил грузинский народ с Днем независимости

МИНСК, 26 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко надеется на скорое возобновление полноценного взаимодействия республики с Грузией. Об этом он заявил в поздравлении грузинскому народу с национальным праздником — Днем независимости.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в пресс-службе белорусского президента, Лукашенко выразил уверенность в том, что «духовная близость, чувство понимания, доброжелательность и искренность современных отношений помогут в ближайшее время возобновить полноценное взаимодействие двух стран по всем направлениям».

Президент убежден в том, что «политическая зрелость гражданского сообщества, жизненная мудрость и несгибаемая воля грузинского народа», а также «заинтересованность в сохранении стабильности» в регионе «с успехом преодолеют все существующие противоречия».

«Основанные на исторических христианских традициях одинаковые ценности народов Беларуси и Грузии, настоящая любовь к Отечеству и сильное желание жить и работать на своей земле испокон веков нас объединяли», — подчеркнул Лукашенко, который пожелал грузинскому народу мира, стойкости и мужества для укрепления своей государственности.

Лукашенко Александр