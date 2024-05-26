Лукашенко поздравил грузинский народ с Днем независимости

Как сообщили в пресс-службе белорусского президента, Лукашенко выразил уверенность в том, что «духовная близость, чувство понимания, доброжелательность и искренность современных отношений помогут в ближайшее время возобновить полноценное взаимодействие двух стран по всем направлениям».
Президент убежден в том, что «политическая зрелость гражданского сообщества, жизненная мудрость и несгибаемая воля грузинского народа», а также «заинтересованность в сохранении стабильности» в регионе «с успехом преодолеют все существующие противоречия».
«Основанные на исторических христианских традициях одинаковые ценности народов Беларуси и Грузии, настоящая любовь к Отечеству и сильное желание жить и работать на своей земле испокон веков нас объединяли», — подчеркнул Лукашенко, который пожелал грузинскому народу мира, стойкости и мужества для укрепления своей государственности.