Лукашенко поздравил грузинский народ с Днем независимости

«Основанные на исторических христианских традициях одинаковые ценности народов Беларуси и Грузии, настоящая любовь к Отечеству и сильное желание жить и работать на своей земле испокон веков нас объединяли», — подчеркнул Лукашенко, который пожелал грузинскому народу мира, стойкости и мужества для укрепления своей государственности.