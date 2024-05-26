Молдова и Румыния будут совместно участвовать в военных миссиях под эгидой ЕС

Обновленный документ предусматривает взаимную поддержку в области обучения и совместного участия в миссиях и операциях под эгидой международных организаций, в том числе Евросоюза, информирует Министерство обороны Молдовы.
Мероприятие прошло в рамках визита в пятницу главы Минобороны Молдовы в Румынию.
Министры провели двустороннюю встречу и обсудили ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе, а также «способы, которыми Румыния могла бы поддержать Республику Молдова в контексте повышения устойчивости к текущим вызовам».
Диалог Носатого и Тылвэра сосредоточился на двустороннем сотрудничестве в сфере обороны и перспективах укрепления партнерства.
Молдавский министр поблагодарил румынскую сторону за поддержку, в том числе проведении совместных учебных мероприятий, участии в международных миротворческих миссиях. Он также приветствовал политическую поддержку Румынией евроинтеграционного курса Молдовы.
Анджел Тылвэр подтвердил свою твердую приверженность укреплению безопасности и поддержанию стабильности в регионе, а также модернизации и реформированию системы обороны Республики Молдова.
В Бухаресте Анатолие Носатый принял участие в работе VIII Черноморского и Балканского форума безопасности.