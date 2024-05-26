Молдова и Румыния будут совместно участвовать в военных миссиях под эгидой ЕС

КИШИНЕВ, 26 мая — Sputnik. Министры обороны Молдовы и Румынии Анатолие Носатый и Анджел Тылвэр подписали в Бухаресте второй протокол о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Молдова и Правительством Румынии о сотрудничестве в области военной сфере, заключенный 20 апреля 2012 года в Кишиневе.