Прокурор МУС объяснил претензии к Израилю словами о бомбежках Ирландии

Прокурор прокомментировал слова британского премьера Риши Сунака, который назвал его намерение добиться ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху «глубоко бесполезным», и американского президента Джо Байдена, охарактеризовавшего его как «возмутительное». «Наша работа — не заводить друзей. Мы должны выполнять свою работу независимо от того, аплодируют нам или осуждают. Мы должны подчеркнуть равную ценность каждого ребенка, каждой женщины, каждого гражданского лица в мире, который становится все более поляризованным, и если мы не сделаем этого, какой от нас смысл?» — пояснил он.