Премьер Грузии обвинил президента в измене родине

«Единство народа и избранной им власти и осмысленные шаги дали нам возможность за прошедшие два года сохранить мир в стране, несмотря на экзистенциальные угрозы и разносторонние измены, в том числе измену президента. Новейшая история Грузии и процессы в современном мире показали нам особенно четко, что суверенитет является самой эффективной гарантией безопасности страны», — заявил Кобахидзе, выступая на мероприятии по случаю Дня независимости.
Как подчеркнул премьер, для Грузии сейчас особенно важно оберегать свою государственную независимость. «Сегодня как никогда мы должны беречь друг друга и победить ненависть, так как только любовью можно построить то, что было разрушено враждебностью», — отметил он.
В свою очередь Зурабишвили, выступая перед военнослужащими и представителями грузинского руководства, подвергла критике действия властей страны. Она в очередной раз повторила, что предстоящие в октябре парламентские выборы определят курс страны — европейский или пророссийский.
Грузия 26 мая отмечает День независимости. Торжественные мероприятия проходят с утра во всех городах республики. Специально в этот день более 400 новобранцев принесли присягу и официально зачислились в ряды грузинской армии. Церемония присяги, помимо Тбилиси, параллельно проходила в разных исторических местах Грузии. День независимости Грузии — национальный праздник, который отмечается ежегодно 26 мая. В этот день в 1918 году после выхода из состава Российской империи была провозглашена Грузинская Демократическая Республика.