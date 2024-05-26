Премьер Грузии обвинил президента в измене родине

Грузия 26 мая отмечает День независимости. Торжественные мероприятия проходят с утра во всех городах республики. Специально в этот день более 400 новобранцев принесли присягу и официально зачислились в ряды грузинской армии. Церемония присяги, помимо Тбилиси, параллельно проходила в разных исторических местах Грузии. День независимости Грузии — национальный праздник, который отмечается ежегодно 26 мая. В этот день в 1918 году после выхода из состава Российской империи была провозглашена Грузинская Демократическая Республика.