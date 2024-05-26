Владимир Путин сегодня прилетит с государственным визитом в Узбекистан

«Добро пожаловать в Узбекистан, ваше превосходительство Владимир Путин!» — медиаэкраны с таким текстом встречаются на пути, по которому ожидается следование президентского кортежа. Также по всему городу установлены флаги России и Узбекистана.
Переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым запланированы на завтра. Как сообщали в пресс-службе Кремля, лидеры обсудят текущее состояние и перспективы развития российско-узбекистанских отношений, стратегического партнерства и союзничества. Они также обменяются мнениями по актуальным региональным вопросам.
В этот же день ожидается, что Путин и Мирзеёв также примут участие в первом заседании Совета регионов России и Узбекистана.
Россия — один из ведущих экономических партнеров Узбекистана. Как отмечается в материалах Кремля, ее доля в общем объеме внешней торговли Республики составляет 15,5%, и это второе место после Китая. В 2023 году товарооборот между нашими странами вырос на 11,5% и достиг 9,7 млрд долларов. А в первом квартале текущего года он уже составил 2,4 млрд долларов.
Наша страна также является одним из ключевых инвесторов в экономику Узбекистана: суммарные капиталовложения превышают 9,3 млрд долларов. Там работают порядка 3 тысяч предприятий с российским участием, в России — около 700 компаний с узбекистанским капиталом.
Тесно страны сотрудничают и в энергетической сфере. Так, в октябре прошлого года президенты России, Узбекистана и Казахстана дали старт началу поставок российского газа в Узбекистан через казахстанскую территорию. Как отмечают в пресс-службе Кремля, планируемое увеличение объема поставок будет способствовать укреплению энергобезопасности Узбекистана и всего региона Центральной Азии.
Еще один важный совместный проект — сооружение в Республике атомной электростанции российского дизайна.
Москва и Ташкент также прорабатывают создание крупных производств в Узбекистане. Как сообщили в пресс-службе Кремля, в частности речь идет о строительстве медно-обогатительной фабрики на базе Алмалыкского горно-металлургического комбината в Ташкентской области, газохимического комплекса в Бухарской области и создание металлургического кластера на железорудном месторождении «Тебинбулак».
Расширяются связи в области культуры и образования. Так, в прошлом году в Узбекистане с успехом прошло более 30 мероприятий проекта «Русские сезоны»: образовательные мастер-классы, кинопоказы, театральные постановки и выставочная деятельность.
Русский язык сохраняет важную роль в качестве языка межнационального общения в Узбекистане. Так, в 862 школах Узбекистана ведется обучение на русском языке. Кроме того, в России обучается порядка 63 тысяч узбекистанских студентов, из них 14 тысяч — на безвозмездной основе, в том числе за счет региональных бюджетов. В Узбекистане также действуют 14 филиалов российских высших учебных заведений.
Отметим, что по итогам визита Путина в Узбекистан планируется подписание солидного «пакета» двусторонних документов.
Отметим, что лидеры России и Узбекистана находятся в постоянном контакте. Так, президент Узбекистана в этом году побывал в России уже дважды. В феврале в Казани он принял участие в открытии «Игр Будущего», а