Владимир Путин сегодня прилетит с государственным визитом в Узбекистан

Отметим, что лидеры России и Узбекистана находятся в постоянном контакте. Так, президент Узбекистана в этом году побывал в России уже дважды. В феврале в Казани он принял участие в открытии «Игр Будущего», а 8—9 мая в Москве — в заседании Высшего совета ЕврАзЭС (в качестве главы государства-наблюдателя) и праздничных мероприятиях по случаю 79-й годовщины Дня Победы. Сам президент РФ Владимир Путин в качестве президента РФ посещал Узбекистан девять раз.