Вице-премьер Молдавии назвала сроки начала переговоров о вступлении в ЕС

«24 июня состоится Совет по общим вопросам, на котором будет принято решение о проведении межправительственной конференции. Между встречей министров иностранных дел и европейских дел 24 июня и встречей премьер-министров и президентов в конце той же недели мы можем говорить о том, когда состоится межправительственная конференция. Это если будет принято решение о проведении этой конференции», — заявила Герасимова в комментарии порталу Agora.
По ее словам, если решение о проведении межправительственной конференции все же будет принято, то в ней будет участвовать небольшая группа представителей кабмина Молдавии.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года «ведет» с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония — с 2005, Черногория — с 2010, а Сербия — с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.