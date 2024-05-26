Еще в январе 2023 года газета The Washington Times также отмечала, что политика президента Байдена в области энергетики сыграла на руку Москве. В статье указывалось, что, несмотря на санкционное давление, Россия смогла нарастить доходы от продажи нефти, угля, газа в 2022 году. Газета указала, что ошибкой Байдена в области энергетики стал запрет на импорт российских энергоресурсов, который был введен США раньше Евросоюза. Приняв соответствующее решение, Вашингтон не начал развивать собственную добычу, что также сказалось на ценах на рынке энергоресурсов в мире.