Раис РТ осмотрел авиационный учебный центр «Академия 033»

В ходе рабочей поездки в Лаишевский район Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов посетил аэродром в селе Караишево и ознакомился с деятельностью авиационного учебного центра «Академия 033». Об этом сообщили в пресс-службе руководителя республики.
Центр по подготовке авиационных специалистов для коммерческой, деловой и частной авиации был основан в апреле 2023 года. В основном он сосредоточен на повышении квалификации представителей инженерно-технического состава. Двухэтажное здание оснащено необходимыми для обучения техническими средствами, имеется ангар для установки тренажеров и гостиничный комплекс.
Рустам Минниханов ознакомился с тренажерным комплексом для членов летных экипажей, который включает тренажеры Ту-214 и МС-21. Раис РТ и сопровождающие его лица осмотрели учебные классы, лаборатории, зал для тренировок с дронами. Также они осмотрели экспозицию музея под открытым небом, где выставлены образцы военной авиатехники.
Ранее мы писали, что Раис РТ Рустам Минниханов напомнил подписчикам своего телеграм-канала и своей страницы в соцсети «ВКонтакте» об отмечаемом сегодня русском народном празднике «Каравон».