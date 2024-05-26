Раис РТ осмотрел авиационный учебный центр «Академия 033»

Центр по подготовке авиационных специалистов для коммерческой, деловой и частной авиации был основан в апреле 2023 года. В основном он сосредоточен на повышении квалификации представителей инженерно-технического состава. Двухэтажное здание оснащено необходимыми для обучения техническими средствами, имеется ангар для установки тренажеров и гостиничный комплекс.