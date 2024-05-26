Дружба народов: Казахстан и Россия укрепляют партнерство

Участники встречи обсудили вопросы совершенствования всестороннего межрегионального сотрудничества, культурно-гуманитарной сферы, включая сохранение исторической памяти и культурного наследия, а также развития российско-казахстанских связей в области туризма и спорта.
В своем выступлении Вице-спикер Сената Жакип Асанов отметил, что для Казахстана, как и для России, дружба народов является главным приоритетом внутренней политики, служащим основой процветания и благополучия стран.
«Нет сомнений, что наши страны всегда будут друг для друга ключевыми стратегическими партнерами. Двусторонние отношения развиваются во всех сферах и на всех уровнях. Главным принципом остаётся взаимное уважение интересов. Задают тон к углублению сотрудничества Главы наших государств. Только в этом году, за неполные полгода, наши лидеры провели ряд встреч. Благодаря Председателям наших Палат, качественно выросло и межпарламентское сотрудничество между Сенатом и Советом Федерации».
В свою очередь, Первый Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Андрей Яцкин и губернатор Омской области Виталий Хоценко отметили, что Россия высоко оценивает сотрудничество с Казахстаном, а также готова активно способствовать укреплению двусторонних взаимоотношений.
Кроме того, сенатор Талгат Жунусов отметил, что культурно-гуманитарное сотрудничество между Россией и Казахстаном активно развивается. Казахстан готовятся к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, планируется проведение различных мероприятий и военного парада, с особым вниманием к ветеранам и сохранению исторической памяти.
Вместе с тем, Ернур Айткенов подчеркнул важность углубления межрегионального сотрудничества в области экономики, культуры, образования и здравоохранения. Он также отметил значительный потенциал дальнейшего взаимодействия в сфере инноваций, экологического устойчивого развития и улучшения транспортной инфраструктуры.