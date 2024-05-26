Дружба народов: Казахстан и Россия укрепляют партнерство

«Нет сомнений, что наши страны всегда будут друг для друга ключевыми стратегическими партнерами. Двусторонние отношения развиваются во всех сферах и на всех уровнях. Главным принципом остаётся взаимное уважение интересов. Задают тон к углублению сотрудничества Главы наших государств. Только в этом году, за неполные полгода, наши лидеры провели ряд встреч. Благодаря Председателям наших Палат, качественно выросло и межпарламентское сотрудничество между Сенатом и Советом Федерации».