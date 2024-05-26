Sky News: Россия производит боеприпасы в три раза быстрее союзников Украины

Производство артиллерийских боеприпасов в России превышает показатель западных стран в три раза, пишет Sky News со ссылкой на данные консалтинговой компании Bain & Company. При этом украинские военные заявили телеканалу, что научились использовать от одного до трех снарядов для достижения цели. Стоимость российского производства при этом примерно в четыре раза дешевле.