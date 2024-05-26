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Sky News: Россия производит боеприпасы в три раза быстрее союзников Украины

Производство артиллерийских боеприпасов в России превышает показатель западных стран в три раза, пишет Sky News со ссылкой на данные консалтинговой компании Bain & Company. При этом украинские военные заявили телеканалу, что научились использовать от одного до трех снарядов для достижения цели. Стоимость российского производства при этом примерно в четыре раза дешевле.

Источник: РИА "Новости"

Согласно прогнозам Bain & Company, в 2024 году в России изготовят около 4,5 млн артиллерийских снарядов, в то время как страны Европы и США в совокупности произведут 1,3 млн снарядов.

Телеканал CNN со ссылкой на источники в западной разведке сообщал, что российские войска в среднем запускают около 10 тыс. снарядов в день, а украинские — 2 тыс. Ежемесячно Россия производит около 250 тыс. боеприпасов или 3 млн в год, писал CNN.

По данным разведки НАТО, в это же время страны Европы и США способны произвести 1,2 млн в год снарядов для отправки Украине. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признавал, что в производстве оружия РФ стала эффективнее, чем весь Запад.

8 марта премьер Чехии Петр Фиала заявил, что союзники Украины уже собрали необходимую сумму для приобретения первой партии боеприпасов для Украины — 300 тыс. штук. Всего планируется закупить и передать ВСУ 800 тыс. снарядов вне инициатив Евросоюза.