Медведев о словах главы МИД Польши: Варшава получит свою долю радиоактивного пепла

Накануне Сикорский заявил, что США якобы пригрозили РФ атаковать все ее позиции на Украине, если Москва применит ядерное оружие. По словам дипломата, странам НАТО нужно «учиться лучше играть в игру по эскалации», чтобы российский президент Владимир Путин мог только догадываться о намерениях альянса.