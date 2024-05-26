Медведев: Польша должна понимать, чем грозит удар США по российским целям

Ранее глава польского МИД Радослав Сикорский в интервью газете Guardian заявил о том, что Вашингтон пригрозил Москве «уничтожением» российского контингента в зоне СВО в случае, если Россия применит на Украине ядерное оружие.
Медведев отметил, что ранее США ничего подобного не говорили — потому, что Вашингтон более осторожен, нежели Варшава.
«…удар американцев по нашим целям означает начало мировой войны, и любой министр иностранных дел, даже такой страны, как Польша, должен это понимать».
Также он напомнил, что польский президент Анджей Дуда недавно объявил о желании разместить тактическое ядерное оружие в Польше. Как полагает Медведев, учитывая эту позицию, «Варшава не останется в стороне и наверняка получит свою долю радиоактивного пепла».
«Это то, чего ты действительно хочешь?», — задал вопрос он.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала высказывания Сикорского. Дипломат отметила, что министру следовало бы рассказать о роли Вашингтона в подрывах российских газопроводов «Северный поток».
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