Медведев: Польша должна понимать, чем грозит удар США по российским целям

Также он напомнил, что польский президент Анджей Дуда недавно объявил о желании разместить тактическое ядерное оружие в Польше. Как полагает Медведев, учитывая эту позицию, «Варшава не останется в стороне и наверняка получит свою долю радиоактивного пепла».