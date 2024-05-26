Глава Башкирии поздравил работников химической промышленности.

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил работников предприятий химической промышленности с их профессиональным праздником. В республике это 24,1 тысячи человек.
Как подчеркнул в своем телеграм-канале Радий Хабиров, Башкирия — один из регионов-лидеров в области химии и нефтехимии. И сейчас, в непростых для России условиях, особенно важно продолжать развитие отрасли, внедрять передовые технологии.
«В республике реализуются проекты по импортозамещению критической химической продукции. Наши предприятия планируют производить продукцию, аналогов которой нет в стране, — суперабсорбенты, искусственные полимеры, анилин, — сообщил Радий Хабиров. — Всех сотрудников химических производств, а также ветеранов отрасли — с Днём химика! Крепкого здоровья и успехов в работе!».