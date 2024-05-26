Вице-губернатор Кубани Сергей Власов подал в отставку

Глава региона отставку заместителя принял. По словам губернатора, правоохранительные органы должны дать оценку. Других официальных комментариев по данному делу пока не поступало.
Напомним, Сергей Власов был задержан 23 мая по подозрению в коррупции. Как ранее писал ТАСС, по предварительным данным, речь идет о взятке 1,3 млн руб.
При этом, как сообщали в пресс-службе краевой администрации, и 23, и 24 мая вице-губернатор находился на рабочем месте и исполнял свои обязанности.
Сергей Власов занимал должность вице-губернатора Кубани с 1 декабря 2022 года. На этой должности он курировал работу департаментов строительства, по архитектуре и градостроительству, по надзору в строительной сфере, госжилинспекции, а также министерство ГО и ЧС Краснодарского края.