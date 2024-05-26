Вице-губернатор Кубани Сергей Власов подал в отставку

Сергей Власов занимал должность вице-губернатора Кубани с 1 декабря 2022 года. На этой должности он курировал работу департаментов строительства, по архитектуре и градостроительству, по надзору в строительной сфере, госжилинспекции, а также министерство ГО и ЧС Краснодарского края.