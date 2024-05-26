Лавров заявил, что разговоры в США о возможности ВСУ бить по РФ похожи на агонию

Лавров подчеркнул, что США поставили целью не допустить усиление России и сдерживать ее. По его словам, американские политики всерьез разговаривают о том, чтобы Россию «деколонизировать» или «расчленить». «Когда мы показали, что не будем с этим мириться и не позволим использовать Украину в качестве прямой угрозы нашей безопасности, инструмента уничтожения всего русского на исторических русских землях, они стали предпринимать такие решения», — заключил министр.