Лавров заявил, что разговоры в США о возможности ВСУ бить по РФ похожи на агонию

«Как я понимаю, эти разговоры отражают в определенном смысле безысходность и понимание, что обычными честными средствами, которые применяются в международном праве даже во время боевых действий, они не достигнут своей цели. Это похоже на агонию», — отметил глава дипведомства в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», фрагмент которого журналист Павел Зарубин выложил в своем Telegram-канале.
Лавров подчеркнул, что США поставили целью не допустить усиление России и сдерживать ее. По его словам, американские политики всерьез разговаривают о том, чтобы Россию «деколонизировать» или «расчленить». «Когда мы показали, что не будем с этим мириться и не позволим использовать Украину в качестве прямой угрозы нашей безопасности, инструмента уничтожения всего русского на исторических русских землях, они стали предпринимать такие решения», — заключил министр.
Ранее Лавров заявил, что применение американских вооружений по российской территории по факту уже имеет место. Москва исходит из того, что «американское и другое западное оружие наносит удары по целям на территории России, прежде всего — по гражданской инфраструктуре и по жилым кварталам», подчеркнул глава МИД.
23 мая газета The New York Times сообщила, что госсекретарь США Энтони Блинкен хочет предложить президенту Джо Байдену снять запрет на нанесение Украиной ударов американскими вооружениями по российской территории. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен в пятницу отказался комментировать эти публикации.