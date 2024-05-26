Очереди на границе Беларуси и ЕС стали немного меньше

По данным ведомства, днем в воскресенье скопления из легковушек наблюдаются на границах Беларуси с Литвой и Польшей.
Так, на литовском направлении в ПП «Каменный Лог» находится 120 машин, в «Беняконях» — 110.
В пункте пропуска «Брест» на польской границе стоит 250 легковых авто.
Ситуация с грузовиками
Очереди из большегрузов сохраняются по всем направлениям, в лидерах традиционно находится литовское. В ПП «Каменный Лог» стоит 700 фур, в «Беняконях» — 620.
На границе Беларуси и Латвии в ПП «Григоровщина» скопилось 300 грузовиков, столько же фиксируется и в пункте пропуска «Козловичи» на границе с Польшей.
Кроме того, есть очереди и из автобусов. По данным ГПК, более 20 автобусов стоит днем в воскресенье в ПП «Брест» на польской границе.
На минувшей неделе в очереди на границах Беларуси и сопредельных стран Евросоюза находилось почти 2,4 тысяч машин.
Закрытие КПП на белорусско-литовской границе
Литовские власти приняли решение с 1 марта закрыть еще два пункта пропуска — «Лаворишкес» и «Райгардас» («Котловка» и «Привалка» с белорусской стороны).
Таким образом, на границе Беларуси с Литвой остались только два действующих КПП — «Мядининкай» («Каменный Лог» в Беларуси), который является самым большим и технически оснащенным, и «Шальчининкай» («Бенякони»). В Государственном таможенном комитете Беларуси сообщили, что перенаправят в «Каменный Лог» и «Бенякони» сотрудников и технические средства таможенного контроля из закрывающихся пунктов пропуска. Такое решение принято, чтобы уменьшить время проведения таможенных операций в действующих пунктах пропуска.
Два пункта пропуска на белорусско-литовской границе — «Шумскас» (с белорусской стороны «Лоша») и «Твярячюс» («Видзы») — прекратили работать в августе 2023 года.