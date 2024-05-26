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Очереди на границе Беларуси и ЕС стали немного меньше

МИНСК, 26 мая — Sputnik. Более 2150 легковых машин и фур стоит на границе Беларуси со странами Евросоюза, свидетельствую данные Госпогранкомитета республики.

Источник: Sputnik.by

По данным ведомства, днем в воскресенье скопления из легковушек наблюдаются на границах Беларуси с Литвой и Польшей.

Так, на литовском направлении в ПП «Каменный Лог» находится 120 машин, в «Беняконях» — 110.

В пункте пропуска «Брест» на польской границе стоит 250 легковых авто.

Ситуация с грузовиками

Очереди из большегрузов сохраняются по всем направлениям, в лидерах традиционно находится литовское. В ПП «Каменный Лог» стоит 700 фур, в «Беняконях» — 620.

На границе Беларуси и Латвии в ПП «Григоровщина» скопилось 300 грузовиков, столько же фиксируется и в пункте пропуска «Козловичи» на границе с Польшей.

Кроме того, есть очереди и из автобусов. По данным ГПК, более 20 автобусов стоит днем в воскресенье в ПП «Брест» на польской границе.

На минувшей неделе в очереди на границах Беларуси и сопредельных стран Евросоюза находилось почти 2,4 тысяч машин.

Закрытие КПП на белорусско-литовской границе

Литовские власти приняли решение с 1 марта закрыть еще два пункта пропуска — «Лаворишкес» и «Райгардас» («Котловка» и «Привалка» с белорусской стороны).

Таким образом, на границе Беларуси с Литвой остались только два действующих КПП — «Мядининкай» («Каменный Лог» в Беларуси), который является самым большим и технически оснащенным, и «Шальчининкай» («Бенякони»). В Государственном таможенном комитете Беларуси сообщили, что перенаправят в «Каменный Лог» и «Бенякони» сотрудников и технические средства таможенного контроля из закрывающихся пунктов пропуска. Такое решение принято, чтобы уменьшить время проведения таможенных операций в действующих пунктах пропуска.

Два пункта пропуска на белорусско-литовской границе — «Шумскас» (с белорусской стороны «Лоша») и «Твярячюс» («Видзы») — прекратили работать в августе 2023 года.

ЕС