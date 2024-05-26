Эксперт предположил, какие темы затронут Путин и Мирзиеев на встрече

«Запад, стремящийся превратить Центральную Азию во второй фронт, или в некое подобие второго фронта, или в регион, который будет, если не полноценным фронтом против России, в борьбе, ведущейся Западом против России, то регионом, создающим в России проблемы и оттягивающим российские ресурсы с западного направления на южное», — сказал Грозин.