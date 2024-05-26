Эксперт предположил, какие темы затронут Путин и Мирзиеев на встрече

«Запад, стремящийся превратить Центральную Азию во второй фронт, или в некое подобие второго фронта, или в регион, который будет, если не полноценным фронтом против России, в борьбе, ведущейся Западом против России, то регионом, создающим в России проблемы и оттягивающим российские ресурсы с западного направления на южное», — сказал Грозин.
Он заметил, что это видно во многих заявлениях западных политиков и в заявлениях Владимира Зеленского. Желание создать проблемы России на Востоке Западом даже не скрываются, подчеркнул эксперт, а интересы самих стран Центральной Азии тут никого не волнуют.
«Запад смотрит на Центральную Азию как на расходный материал. Обсуждение этого положения вещей и того, как не допустить подобного развития событий, нежелательного ни для Ташкента, ни для Москвы, ни для прочих центральноазиатских столиц, и будет основным содержанием визита российского президента в Ташкент», — заключил эксперт.
Дополнением к этой теме, полагает Грозин, будут экономика, двустороннее и региональное сотрудничества, отдельные проекты в энергетике, транспорте.