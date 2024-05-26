«Пакт за Европу» подписали 12 политических партий Молдовы

Документ составлен аналогично пакту Снагова, подписанного в 1995 году политическим партиями Румынии, поддерживающими курс на евроинтеграцию страны.
«Процесс европейкой интеграции не может быть монополизирован и требует объединения усилий всего общества, осознавая, что процесс присоединения к Европейскому союзу предполагает непрерывный диалог между оппозицией и властью, основанный на взаимном уважении, инклюзивности, прозрачности и ответственности, мы подписываем этот пакт. Мы осознаем, что процесс присоединения к Европейскому союзу может быть осуществлен только общими усилиями национального единства, созданного общей волей всех граждан».
Церемония подписания прошла в Национальном музее истории Молдовы в присутствии депутатов парламента и дипломатов.
Пакт «За Европу» подписали:
- Зеленая экологическая партия Молдовы,
- Партия «Действие и солидарность»,
- Партия развития и консолидации Молдовы,
- Европейская социал-демократическая партия,
- Национал-либеральная партия,
- Партия «Сила народа»,
- Партия «Национальное альтернативное движение»,
- Платформа «Достоинство и правда»,
- Партия перемен,
- Лига городов и коммун,
- Коалиция за единство и благосостояние,
- Политическая партия «Воля народа».
Представители Либерально-демократической партии Молдовы, которые, как было заявлено ранее, также должны были подписать документ, в церемонии не участвовали.