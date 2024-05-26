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«Пакт за Европу» подписали 12 политических партий Молдовы

КИШИНЕВ, 26 мая — Sputnik. Правящая партия «Действие и солидарность» (PAS) и еще 11 проевропейских политформирований подписали в воскресенье «Пакт за Европу».

Источник: Sputnik.md

Документ составлен аналогично пакту Снагова, подписанного в 1995 году политическим партиями Румынии, поддерживающими курс на евроинтеграцию страны.

«Процесс европейкой интеграции не может быть монополизирован и требует объединения усилий всего общества, осознавая, что процесс присоединения к Европейскому союзу предполагает непрерывный диалог между оппозицией и властью, основанный на взаимном уважении, инклюзивности, прозрачности и ответственности, мы подписываем этот пакт. Мы осознаем, что процесс присоединения к Европейскому союзу может быть осуществлен только общими усилиями национального единства, созданного общей волей всех граждан».

говорится в документе.

Церемония подписания прошла в Национальном музее истории Молдовы в присутствии депутатов парламента и дипломатов.

Пакт «За Европу» подписали:

  • Зеленая экологическая партия Молдовы,
  • Партия «Действие и солидарность»,
  • Партия развития и консолидации Молдовы,
  • Европейская социал-демократическая партия,
  • Национал-либеральная партия,
  • Партия «Сила народа»,
  • Партия «Национальное альтернативное движение»,
  • Платформа «Достоинство и правда»,
  • Партия перемен,
  • Лига городов и коммун,
  • Коалиция за единство и благосостояние,
  • Политическая партия «Воля народа».

Представители Либерально-демократической партии Молдовы, которые, как было заявлено ранее, также должны были подписать документ, в церемонии не участвовали.