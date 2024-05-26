«Пакт за Европу» подписали 12 политических партий Молдовы

«Процесс европейкой интеграции не может быть монополизирован и требует объединения усилий всего общества, осознавая, что процесс присоединения к Европейскому союзу предполагает непрерывный диалог между оппозицией и властью, основанный на взаимном уважении, инклюзивности, прозрачности и ответственности, мы подписываем этот пакт. Мы осознаем, что процесс присоединения к Европейскому союзу может быть осуществлен только общими усилиями национального единства, созданного общей волей всех граждан».