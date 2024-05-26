В Германии рассказали, как страны Балтии пригрозили России



"Если русские добьются стратегического прорыва на востоке Украины, потому что Запад помогает без особого энтузиазма, то ситуация может резко ухудшиться. В таком случае страны Балтии и Польша не будут ждать размещения российских войск на их границе, предупредили прибалтийские политики — они сами введут войска на Украину. И это будет означать, что НАТО станет участником войны, — говорится в материале.