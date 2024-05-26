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В Германии рассказали, как страны Балтии пригрозили России

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Страны Балтии послали грозное предупреждение России, заявив о готовности ввести войска на Украину в случае серьезных успехов российских военных, пишет Spiegel.

Источник: РИА "Новости"


"Если русские добьются стратегического прорыва на востоке Украины, потому что Запад помогает без особого энтузиазма, то ситуация может резко ухудшиться. В таком случае страны Балтии и Польша не будут ждать размещения российских войск на их границе, предупредили прибалтийские политики — они сами введут войска на Украину. И это будет означать, что НАТО станет участником войны, — говорится в материале.

В статье отмечается, что политики из стран Балтии предупредили об этом Германию на конференции Леннарта Мери в Таллине.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, «многие страны» согласились с подходом Франции о возможной отправке войск.

НАТО