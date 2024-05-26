Патриарх Кирилл рассказал, почему богатые страны завидуют России

«Россия — одна из стран, которой завидуют. Мы сильны экономически, географически, имею в виду огромное наше пространство. Россия стала привлекательной альтернативой цивилизационного развития. Люди, осознавшие глубину духовного и нравственного кризиса богатых стран, все больше и больше внимания обращают на удивительный опыт нашей страны. Россия сочетает научный и технологический прогресс, экономическое развитие, возрождение веры в сердцах людей», — сказал патриарх Кирилл на торжественной проповеди после Божественной литургии в Патриаршем соборе в честь Воскресения Христова — главном храме Вооруженных сил Российской Федерации, расположенном в Одинцовском районе Московской области.