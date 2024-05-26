Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Патриарх Кирилл рассказал, почему богатые страны завидуют России

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Россия стала альтернативой цивилизационного развития, а люди из богатых стран все больше внимания обращают на удивительный опыт нашей страны и завидуют нам, сказал патриарх московский и всея Руси Кирилл.

Источник: © РИА Новости

«Россия — одна из стран, которой завидуют. Мы сильны экономически, географически, имею в виду огромное наше пространство. Россия стала привлекательной альтернативой цивилизационного развития. Люди, осознавшие глубину духовного и нравственного кризиса богатых стран, все больше и больше внимания обращают на удивительный опыт нашей страны. Россия сочетает научный и технологический прогресс, экономическое развитие, возрождение веры в сердцах людей», — сказал патриарх Кирилл на торжественной проповеди после Божественной литургии в Патриаршем соборе в честь Воскресения Христова — главном храме Вооруженных сил Российской Федерации, расположенном в Одинцовском районе Московской области.

По его словам, симбиоз силы науки, технологий вооружённых сил с глубокой верой и являются выражением предельной силы нации.

«Нам все по плечу — и победы на поле брани, и все другие победы», — сказал патриарх Кирилл.

Патриарх Кирилл
РПЦ
религии