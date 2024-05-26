Врио губернатора Беспрозванных посетил Гусев

В субботу, 25 мая, врио губернатора Алексей Беспрозванных принял участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня города Гусева. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Врио губернатора пообщался с руководством муниципалитета, посетил местный музей, а также побывал на Первом Патриотическом фестивале «СВОих не бросаем».
«Сегодня удалось немного ознакомиться с городом. Гусев — это очень красивый, зеленый город. Видно, что он для вас очень ценен, что вы живете им. Мы будем делать его еще красивее», — сказал он.
Праздничные мероприятия в Гусеве проходят с 23 по 26 мая. Для жителей и гостей города организованы спортивные состязания, выставки, конкурсы, концерты, цирковое представление, кукольный спектакль, выставка-продажа изделий народных умельцев в «Сквере ремесел».