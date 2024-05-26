Глава МИД Польши Сикорский заявил об отставании Европы от России

Ранее министр обороны Андрей Белоусов заявил, что перед ним стоит задача обеспечить полноценную интеграцию экономики Вооруженных сил в общую экономику страны с учетом роста оборонных расходов, который превысили уже 6,7% ВВП. Он уточнил, что эта задача непростая и предполагает, прежде всего, оптимизацию военных расходов.