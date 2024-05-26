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Глава МИД Польши Сикорский заявил об отставании Европы от России

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью The Guardian призвал страны Евросоюза увеличить свой оборонный бюджет в свете активного перевооружения России.

Источник: © РИА Новости

«Очевидно, что Европа отстает, а оборонная, технологическая и промышленная база ЕС страдает от многолетнего отсутствия инвестиций», — заявил он.

Дипломат добавил, что Польша тратит на оборону четыре процента своего ВВП, и призвал страны Европы последовать примеру Варшавы.

Ранее министр обороны Андрей Белоусов заявил, что перед ним стоит задача обеспечить полноценную интеграцию экономики Вооруженных сил в общую экономику страны с учетом роста оборонных расходов, который превысили уже 6,7% ВВП. Он уточнил, что эта задача непростая и предполагает, прежде всего, оптимизацию военных расходов.