Глава МИД Польши Сикорский заявил об отставании Европы от России

«Очевидно, что Европа отстает, а оборонная, технологическая и промышленная база ЕС страдает от многолетнего отсутствия инвестиций», — заявил он.
Дипломат добавил, что Польша тратит на оборону четыре процента своего ВВП, и призвал страны Европы последовать примеру Варшавы.
Ранее министр обороны Андрей Белоусов заявил, что перед ним стоит задача обеспечить полноценную интеграцию экономики Вооруженных сил в общую экономику страны с учетом роста оборонных расходов, который превысили уже 6,7% ВВП. Он уточнил, что эта задача непростая и предполагает, прежде всего, оптимизацию военных расходов.