Не воевать или воевать осторожно. Что Международный суд ООН потребовал от Израиля

В том же пресс-релизе говорится, что «Израиль готов открыть КПП Рафах, пропускать гуманитарную помощь из Египта, но предотвращать захват КПП террористическими организациями». Дело в том, что после захвата КПП силами ЦАХАЛа Египет отказался пропускать грузы через этот пункт, заявив, что будет продолжать работу только с палестинскими пограничниками и таможенниками. Сейчас проходят консультации по этому поводу, призванные найти компромиссное решение. Ходили слухи, что, возможно, проверкой и пропуском грузов будет заниматься какая-нибудь американская ЧВК. В любом случае Израиль настаивает на том, чтобы «Хамас» больше не имел никакого отношения к доставке и распределению помощи.