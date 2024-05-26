Не воевать или воевать осторожно. Что Международный суд ООН потребовал от Израиля

В пятницу, 24 мая, Израиль второй раз за неделю фигурировал в юридических документах международных судебных инстанций в Гааге. Но если в понедельник события происходили в Международном уголовном суде, где прокурор Карим Хан потребовал выдать ордеры на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта, то в пятницу состоялось заседание Международного суда ООН, на котором коллегия судей вынесла новые обеспечительные меры в рамках рассмотрения иска ЮАР к Израилю по обвинению в геноциде и военных преступлениях.
В отличие от первого события, которое для многих в мире и в Израиле стало неожиданным, заседание Международного суда было плановым мероприятием. 10 мая Южная Африка потребовала от суда принять новые обеспечительные меры, мотивируя это тем, что Израиль не выполняет решение, принятое судом в конце января. К тому же, по мнению юристов из Претории, появились новые обстоятельства, в частности военная операция в Рафахе.
Огласил вердикт суда его новый председатель, представитель Ливана Нафам Салам.
«Суд определяет, что военная операция и перемещение беззащитного населения представляют собой изменение ситуации. Исходя из информации, поступившей в суд, нет уверенности в том, что усилия по эвакуации и шаги, предпринятые Израилем для уменьшения ущерба гражданским лицам, достаточны для уменьшения опасности, грозящей палестинцам в Рафахе, — заявил судья и добавил: — Израиль не предоставил достаточно информации относительно безопасности населения во время эвакуации. Все потребности в санитарии, продовольствии, лекарствах и жилье для 800 тыс. перемещенных лиц не были удовлетворены. Израиль не отреагировал должным образом на возникшую обеспокоенность в результате его военной операции».
Если суммировать все сказанное председателем Международного суда, то Израиль должен.
открыть КПП Рафах для поставок гуманитарной помощи,
допустить в Газу следственную комиссию, членов которой назначит ООН.
и, самое главное, прекратить военную операцию в Рафахе.
Сразу после оглашения вердикта министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор объявила о поддержке решения. «Я считаю, что это гораздо более сильный с точки зрения формулировок набор временных мер», — сказала она в интервью государственной телекомпании SABC.
Однако именно с формулировками главного пункта и возникла определенная коллизия. Дословно пункт 50 решения Международного суда звучит так: «Суд считает, что в соответствии со своими обязательствами по Конвенции о геноциде Израиль должен немедленно прекратить свое военное наступление и любые другие действия в провинции Рафах, которые могут создать для палестинских групп в секторе Газа такие условия жизни, которые могут привести к их физическому уничтожению полностью или частично».
Израильские эксперты указывают на то, что суд не постановил, а лишь высказал свое мнение, а кроме того, судя по тексту, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) может продолжать свои действия.
На это прямо указывается в совместном пресс-релизе МИДа и Совета национальной безопасности (СНБ) Израиля: «Израиль не проводил и не намерен проводить в районе Рафаха боевые действия, способные создать условия для частичного или полного уничтожения гражданского палестинского населения».
В том же пресс-релизе говорится, что «Израиль готов открыть КПП Рафах, пропускать гуманитарную помощь из Египта, но предотвращать захват КПП террористическими организациями». Дело в том, что после захвата КПП силами ЦАХАЛа Египет отказался пропускать грузы через этот пункт, заявив, что будет продолжать работу только с палестинскими пограничниками и таможенниками. Сейчас проходят консультации по этому поводу, призванные найти компромиссное решение. Ходили слухи, что, возможно, проверкой и пропуском грузов будет заниматься какая-нибудь американская ЧВК. В любом случае Израиль настаивает на том, чтобы «Хамас» больше не имел никакого отношения к доставке и распределению помощи.
Кстати, «Хамас», как и истцы из Южной Африки, новые обеспечительные меры горячо приветствовал и сожалел только о том, что суд «не решился потребовать полного окончания агрессии против палестинского народа».
В этом отношении израильские юристы задаются вопросом, почему в судебной резолюции ничего не написано про боевые действия со стороны «Хамаса» и других палестинских группировок, а также об их роли в продолжающемся конфликте и жертвах среди мирного населения.
Член судебной коллегии Международного суда ООН от Израиля Аарон Барак заявил: «Невозможно отдать приказ, который предписывает одной стороне прекратить боевые действия, в то время как другая сторона может продолжать воевать».
К тому же, по словам Аарона Барака, решение «основывается на пресс-релизах, постах в социальных сетях и цитатах от людей, достоверность информации от которых ООН не может проверить». Как член коллегии он в курсе того, что суд даже не попытался расследовать происхождение доказательств, на которых основана представленная информация.
В итоге можно сказать, что главный орган правосудия ООН принял почти все требования ЮАР за исключением остановки войны на всей территории сектора Газа, и это, как полагают некоторые юристы, может неожиданно стать дополнительной проблемой для Израиля.
Дело в том, что, если истцы посчитают, что страна-ответчик не выполняет обеспечительные меры, они могут обратиться в Совбез ООН с требованием принять обязывающее решение. Если бы было требование о полном прекращении боевых действий, то Вашингтон легко воспользовался бы правом вето. А тут суд требует ровно то же самое, о чем постоянно говорит президент США Джо Байден. Как Белый дом решит поступить, мы узнаем скоро. Уже через месяц может состояться новый раунд слушаний, а вслед за ним и подача запроса в Совбез.
А что касается суда в целом, то только в следующем году коллегия судей, возможно, примет решение о том, будет ли он рассматривать дело по существу, или нет. А финальный вердикт ожидается где-то ближе к 2030 году.