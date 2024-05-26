Кобахидзе заявил о желании вернуть в состав Грузии Абхазию и Южную Осетию

«Наша грузинская мечта — к 2030 году жить в единой и сильной Грузии вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами», — написал он.
Кобахидзе добавил, что Грузия должна стать полноправным членом Евросоюза в 2030 году.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, аргументируя необходимость закона об иноагентах, заявил, что власти не желают «украинизации» страны, «майдана» и «второго фронта» против России.
Издание Foreign Policy сообщало со ссылкой на высокопоставленного чиновника из ЕС, что Еврокомиссия может не подтвердить статус кандидата в члены ЕС у Грузии, если закон об иноагентах не будет отозван. Газета Financial Times писала, что ряд стран Европейского союза обдумывает меры санкционного давления на власти Грузии, включая приостановку безвизового режима, из-за закона об иностранных агентах.
Парламент Грузии 14 мая принял в третьем, окончательном чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния», предполагающий регистрацию организаций, «проводящих интересы иностранных сил» и получающих доходы из-за границы. Процедуры вокруг документа сопровождались акциями протеста, полиция разгоняла их и задерживала активистов.
Власти Грузии заверяют, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели: ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.