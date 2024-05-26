Ричмонд
+31°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кобахидзе заявил о желании вернуть в состав Грузии Абхазию и Южную Осетию

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в выступлении в честь Дня независимости заявил о желании вернуть в состав страны Абхазию и Южную Осетию, соответствующий пост он опубликовал в Х.

Источник: Reuters

«Наша грузинская мечта — к 2030 году жить в единой и сильной Грузии вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами», — написал он.

Кобахидзе добавил, что Грузия должна стать полноправным членом Евросоюза в 2030 году.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, аргументируя необходимость закона об иноагентах, заявил, что власти не желают «украинизации» страны, «майдана» и «второго фронта» против России.

Издание Foreign Policy сообщало со ссылкой на высокопоставленного чиновника из ЕС, что Еврокомиссия может не подтвердить статус кандидата в члены ЕС у Грузии, если закон об иноагентах не будет отозван. Газета Financial Times писала, что ряд стран Европейского союза обдумывает меры санкционного давления на власти Грузии, включая приостановку безвизового режима, из-за закона об иностранных агентах.

Парламент Грузии 14 мая принял в третьем, окончательном чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния», предполагающий регистрацию организаций, «проводящих интересы иностранных сил» и получающих доходы из-за границы. Процедуры вокруг документа сопровождались акциями протеста, полиция разгоняла их и задерживала активистов.

Власти Грузии заверяют, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели: ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.