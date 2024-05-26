Кобахидзе заявил о желании вернуть в состав Грузии Абхазию и Южную Осетию

Издание Foreign Policy сообщало со ссылкой на высокопоставленного чиновника из ЕС, что Еврокомиссия может не подтвердить статус кандидата в члены ЕС у Грузии, если закон об иноагентах не будет отозван. Газета Financial Times писала, что ряд стран Европейского союза обдумывает меры санкционного давления на власти Грузии, включая приостановку безвизового режима, из-за закона об иностранных агентах.