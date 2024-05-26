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Врио губернатора Беспрозванных рассказал, как калининградцам связаться с ним

Написать ему можно в мессенджере «Телеграм».

Источник: Новый Калининград

Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных открыл свой директ. Связаться с ним могут все желающие жители области. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале в воскресенье, 26 мая.

Связаться с ним можно точно так же, как и с Антоном Алихановым — в мессенджере «Телеграм». Для этого Беспрозванных создал специальный аккаунт, в котором будет общаться с калининградцами.

«Я вижу, что поступает много обращений от жителей с вопросами о том, как со мной можно связаться. @besprozvannih_chat — пишите, обязательно буду отвечать вам по мере возможности», — написал врио губернатора в своём телеграм-канале.

Беспрозванных, кони и переправа: кто составит конкуренцию врио губернатора.

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