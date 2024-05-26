Делегация Конгресса США посетит Тайвань с 26 по 30 мая

Китай считает Тайвань своей территорией и неоднократно проводил учения вокруг острова. В сентябре прошлого года Пекин представил план углубления интеграции с регионом. Власти Тайваня с 1949 года считают остров независимой страной. США поддерживает Тайвань в его отношениях с Китаем, но не признают остров как государство.