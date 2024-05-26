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Делегация Конгресса США посетит Тайвань с 26 по 30 мая

Делегация американских законодателей 26 мая прибудет с визитом на Тайвань. Ее возглавит глава комитета Палаты представителей по международным делам Майкл Маккол, пишет Reuters со ссылкой на Американский институт на Тайване, который считается неофициальным представительством Вашингтона в стране.

Источник: AP 2023

Агентство отмечает, что четырехдневный визит пройдет вскоре после учений Китая рядом с островом. Всего в делегацию войдут шесть человек.

В предыдущий раз представители властей США приезжали на Тайвань в феврале. Тогда делегацию возглавил руководитель комитета Палаты представителей по Китаю Майк Галлахер. Стороны, как было заявлено, обсуждали вопросы двусторонних отношений, торговли и инвестиций, а также региональной безопасности.

Китай считает Тайвань своей территорией и неоднократно проводил учения вокруг острова. В сентябре прошлого года Пекин представил план углубления интеграции с регионом. Власти Тайваня с 1949 года считают остров независимой страной. США поддерживает Тайвань в его отношениях с Китаем, но не признают остров как государство.

дипломатия