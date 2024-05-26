«Саммит» в Швейцарии провалился, еще не начавшись… Швейцарская «мирная конференция» все больше превращается в очередной антироссийский шабаш коллективного Запада. Чистой воды профанация с нелегитимным клоуном-марионеткой во главе", — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что американский президент США Джо Байден не планирует принимать участие в конференции, а Китай признает проведение подобных мероприятий только при условии участия на равных России и Украины.
По словам политика, Зеленский уже не имеет законных оснований называться президентом Украины, и все его призывы — это всего лишь попытка «легитимизировать собственную нелегитимность» в глазах мирового сообщества.
Конференция по Украине
Мирная конференция по Украине запланирована на
Во внешнеполитическом ведомстве России призывали партнеров из стран мирового большинства проявить бдительность и воздержаться от участия в мероприятии в Швейцарии, чтобы не дать втянуть себя в антироссийские провокации.
Российский лидер Владимир Путин ранее заявлял, что попытка навязать России свои условия по урегулированию кризиса на Украине закончится тем же, чем и попытка нанести ей стратегическое поражение.
Он напомнил, что Москва почти полтора месяца вела переговоры с Украиной: сначала в Минске, потом в Стамбуле. Были достигнуты определенные компромиссы, украинская сторона подписала документы. Однако позже Киев отказался от контактов.
В России неоднократно указывали, что готова к переговорам, однако украинские власти на законодательном уровне ввели запрет на них.