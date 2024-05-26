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Слуцкий: саммит в Швейцарии провалился, еще не начавшись

МИНСК, 26 мая — Sputnik. Так называемый «саммит мира» в Швейцарии провалился, еще не начавшись, об этом заявил глава международного комитета Госдумы России и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Источник: Sputnik.by

«Саммит» в Швейцарии провалился, еще не начавшись… Швейцарская «мирная конференция» все больше превращается в очередной антироссийский шабаш коллективного Запада. Чистой воды профанация с нелегитимным клоуном-марионеткой во главе", — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что американский президент США Джо Байден не планирует принимать участие в конференции, а Китай признает проведение подобных мероприятий только при условии участия на равных России и Украины.

По словам политика, Зеленский уже не имеет законных оснований называться президентом Украины, и все его призывы — это всего лишь попытка «легитимизировать собственную нелегитимность» в глазах мирового сообщества.

Конференция по Украине

Мирная конференция по Украине запланирована на 15—16 июня, она пройдет швейцарском городе Бюргеншток. На встречу приглашены около 160 государств. Свое участие подтвердили 70 стран.

Во внешнеполитическом ведомстве России призывали партнеров из стран мирового большинства проявить бдительность и воздержаться от участия в мероприятии в Швейцарии, чтобы не дать втянуть себя в антироссийские провокации.

Российский лидер Владимир Путин ранее заявлял, что попытка навязать России свои условия по урегулированию кризиса на Украине закончится тем же, чем и попытка нанести ей стратегическое поражение.

Он напомнил, что Москва почти полтора месяца вела переговоры с Украиной: сначала в Минске, потом в Стамбуле. Были достигнуты определенные компромиссы, украинская сторона подписала документы. Однако позже Киев отказался от контактов.

В России неоднократно указывали, что готова к переговорам, однако украинские власти на законодательном уровне ввели запрет на них.