FT: США близки к снятию запрета на продажу оружия Саудовской Аравии

FT пишет, что позиция Белого дома изменилась в 2022 году, когда Саудовская Аравия начала попытки урегулировать конфликт в Йемене. Reuters писал, что уже тогда разрешить продажу не только оборонительных, но и наступательных вооружений просили высокопоставленные саудовские чиновники. Администрация Джо Байдена начала переговоры по этому вопросу летом 2022-го.