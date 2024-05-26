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FT: США близки к снятию запрета на продажу оружия Саудовской Аравии

Администрация президента США Джо Байдена пересмотрела свою позицию по продаже оружия Саудовской Аравии и допустила снятие на нее запрета в ближайшие недели, сообщила Financial Times (FT) со ссылкой на источник. Вашингтон уже уведомил Эр-Рияд о готовности снять запрет, отмечает газета.

Источник: AP 2023

Джо Байден запретил продажу наступательного вооружения Саудовской Аравии в 2021 году, вскоре после победы на президентских выборах. Решение объяснялось нарушением прав человека в стране, а также действиями Саудовской Аравии в Йемене, которые привели к гибели мирных жителей.

FT пишет, что позиция Белого дома изменилась в 2022 году, когда Саудовская Аравия начала попытки урегулировать конфликт в Йемене. Reuters писал, что уже тогда разрешить продажу не только оборонительных, но и наступательных вооружений просили высокопоставленные саудовские чиновники. Администрация Джо Байдена начала переговоры по этому вопросу летом 2022-го.

21 мая американский чиновник сообщил FT, что США и Саудовская Аравия близки к заключению оборонительного пакта. Источники уточнили, что снятие запрета на продажу наступательного оружия напрямую не связано с этой сделкой.