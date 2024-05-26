Все, что нажито непосильным трудом, будет оценено: Молдавским прокурорам устроили проверку

После получения этих документов комиссия приступит к сбору дополнительной информации путем доступа к соответствующим информационным системам и направления запросов на дополнительную информацию. По итогам анализа накопленной информации комиссия сообщит субъектам выявленные сомнения, после чего будут назначены общественные слушания. После этого отчет о прохождении или непрохождении оценивания будет направлен в Высший совет прокуроров, который примет окончательное решение.