Все, что нажито непосильным трудом, будет оценено: Молдавским прокурорам устроили проверку

Закон предусматривает приоритетную оценку прокуроров этой прокуратуры. Список прокуроров по борьбе с коррупцией, подлежащих оценке, был направлен комиссии Высшим советом прокуроров.
Так, комиссия просит от уведомленных прокуроров представить в течение 20 дней декларацию об имуществе и личных интересах за последние 5 лет, включая список близких лиц, работающих в судебной системе, прокуратуре и на государственной службе. В то же время субъекты должны заполнить и отправить анкету по этической неподкупности.
После получения этих документов комиссия приступит к сбору дополнительной информации путем доступа к соответствующим информационным системам и направления запросов на дополнительную информацию. По итогам анализа накопленной информации комиссия сообщит субъектам выявленные сомнения, после чего будут назначены общественные слушания. После этого отчет о прохождении или непрохождении оценивания будет направлен в Высший совет прокуроров, который примет окончательное решение.