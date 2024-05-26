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Все, что нажито непосильным трудом, будет оценено: Молдавским прокурорам устроили проверку

Комиссия по оценке прокуроров инициировала оценку сотрудников Прокуратуры по борьбе с коррупцией.

Источник: Комсомольская правда

Закон предусматривает приоритетную оценку прокуроров этой прокуратуры. Список прокуроров по борьбе с коррупцией, подлежащих оценке, был направлен комиссии Высшим советом прокуроров.

Так, комиссия просит от уведомленных прокуроров представить в течение 20 дней декларацию об имуществе и личных интересах за последние 5 лет, включая список близких лиц, работающих в судебной системе, прокуратуре и на государственной службе. В то же время субъекты должны заполнить и отправить анкету по этической неподкупности.

После получения этих документов комиссия приступит к сбору дополнительной информации путем доступа к соответствующим информационным системам и направления запросов на дополнительную информацию. По итогам анализа накопленной информации комиссия сообщит субъектам выявленные сомнения, после чего будут назначены общественные слушания. После этого отчет о прохождении или непрохождении оценивания будет направлен в Высший совет прокуроров, который примет окончательное решение.