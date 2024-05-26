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Макрон считает, что Европа окружена врагами и «может умереть»

ПАРИЖ, 26 мая. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Европа имеет большое количество внешних и внутренних врагов и «может умереть». По словам президента Франции, сложный момент связан с украинским конфликтом, кризисом демократии и декарбонизацией экономики.

Источник: AP 2023

"У нас никогда не было такого количества внешних и внутренних врагов, — отметил Макрон, выступая на мероприятии в Берлине, посвященном 75-летию германской конституции.

«Европа переживает, как я говорил несколько недель назад, момент, [от которого зависит] ее существование. Я действительно считаю, что наша Европа может умереть», — подчеркнул французский лидер.

По его словам, этот «сложный для Европы момент» связан с украинским конфликтом. Кроме того, она сталкивается с «вызовом, связанным с декарбонизацией экономики, когда решение климатических проблем должно быть не в ущерб экономическому росту и индустриализации». «Я также думаю, что наша демократия находится в своего рода кризисе, и мы сами это видим», — сказал французский лидер. Он полагает, что этот кризис вызван подъемом национализма.

В ходе своего выступления в Сорбонне в конце апреля французский лидер уже предупреждал о том, что Европа «может умереть». Вместе с тем он заявил, что ЕС не должен быть «вассалом США», и рассказал о намерении обсудить новую стратегию безопасности на континенте. Макрон также призвал европейцев быть готовыми к выстраиванию отношений с Россией после окончания конфликта на Украине.

Макрон в воскресенье начал государственный визит в ФРГ, который продлится до вторника, 28 мая. Это первый за 24 года государственный визит французского лидера в эту страну.

Макрон Эмманюэль
ЕС