Макрон считает, что Европа окружена врагами и «может умереть»

По его словам, этот «сложный для Европы момент» связан с украинским конфликтом. Кроме того, она сталкивается с «вызовом, связанным с декарбонизацией экономики, когда решение климатических проблем должно быть не в ущерб экономическому росту и индустриализации». «Я также думаю, что наша демократия находится в своего рода кризисе, и мы сами это видим», — сказал французский лидер. Он полагает, что этот кризис вызван подъемом национализма.