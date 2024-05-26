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Захарова прокомментировала ситуацию с наводнением в Армении

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Российские дипломаты в Армении поддерживают связь с местными властями для оказания помощи пострадавшим от разгула стихии в северных регионах страны и установления пострадавших россиян, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на сайте ведомства.

Источник: РИА "Новости"

На выходных в северных регионах Армении выпала месячная норма осадков. СМИ сообщали о жертвах, пропавших без вести и материальном ущербе.

«Посольство России в Ереване и генконсульство в Гюмри поддерживают связь с МИД Армении, руководством Лорийской, Тавушской и Ширакской областей на предмет возможного оказания дополнительного содействия и установления среди пострадавших граждан Российской Федерации», — приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.

Она отметила, что Россия искренне сопереживает армянскому народу в связи со стихийным бедствием и желает выздоровления пострадавшим.

«Российско-армянский центр гуманитарного реагирования (РАЦГР) 26 мая передал спасательной службе МВД Армении переносные мотопомпы, используемые при поисково-спасательных и аварийно-восстановительных работах. В Лорийской и Тавушской областях работают 50 единиц оборудования, ранее предоставленного РАЦГР, которое задействовано в ликвидации последствий наводнения», — рассказала Захарова.

Она подчеркнула, что руководство центра в контакте с Национальным центром по управлению кризисными ситуациями МВД Армении, а также со штабом по оперативному устранению последствий наводнений в Лорийской и Тавушской областях.

Захарова Мария
дипломатия