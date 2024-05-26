Шольц отверг предложение дать Киеву право на удары по РФ оружием Запада

«Существуют четкие правила (в отношении поставок немецкого оружия. — Ред.), которые были оговорены с Украиной и которые работают. В любом случае такая моя позиция», — приводит его слова портал Tagesschau.
Ранее, 24 мая, генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса снять ограничения на удары Украины западным оружием по объектам на территории РФ. До этого, 22 мая, группа законодателей потребовала от Пентагона разрешить Украине наносить удары по России с применением оружия, поставленного США, соответствующая информация следует из письма представителей обеих партий в палате представителей конгресса страны.
В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что воинственные заявления из США о необходимости разрешить Киеву стрелять вглубь России американским оружием, а также предложения других западных стран усердно повышают уровень эскалации на Украине, что является совершенно безответственной позицией.
Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен 15 мая отметил, что страна не поощряет использование оружия по территории России, но Киев сам должен принимать решение о своих действиях. При этом 3 мая министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Украина имеет право использовать оружие, предоставленное Лондоном, для нанесения ударов по целям внутри России.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Украине.