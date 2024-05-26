В Молдавии предложили доставлять газ в Приднестровье через Турцию

Глава «Нафтогаза Украины» Алексей Чернышов ранее заявлял, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года.
«Единственным жизнеспособным альтернативным маршрутом является доставка газа через Турцию и по Трансбалканскому трубопроводу в Приднестровье. Мы обсуждаем эти сценарии, работаем над ними с коллегами с Украины, с коллегами из Евросоюза», — заявил Парликов журналистам.
Он заверил, что Кишинев не заинтересован в дестабилизации ситуации в регионе из-за потенциального прекращения транзита газа через Украину.
С декабря 2022 года предприятие «Молдовагаз» получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и российского «Газпрома». Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию, а сам пользуется резервами. Принадлежащая российской компании «Интер РАО» Молдавская ГРЭС предоставляет Кишиневу более 80% того объема электроэнергии, что нужен для молдавских потребителей.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.