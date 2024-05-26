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В Молдавии предложили доставлять газ в Приднестровье через Турцию

КИШИНЕВ, 26 мая — РИА Новости. Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что в случае прекращения транзита российского газа через Украину в непризнанное Приднестровье можно будет доставлять газ по территории Турции.

Источник: Reuters

Глава «Нафтогаза Украины» Алексей Чернышов ранее заявлял, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года.

«Единственным жизнеспособным альтернативным маршрутом является доставка газа через Турцию и по Трансбалканскому трубопроводу в Приднестровье. Мы обсуждаем эти сценарии, работаем над ними с коллегами с Украины, с коллегами из Евросоюза», — заявил Парликов журналистам.

Он заверил, что Кишинев не заинтересован в дестабилизации ситуации в регионе из-за потенциального прекращения транзита газа через Украину.

С декабря 2022 года предприятие «Молдовагаз» получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и российского «Газпрома». Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию, а сам пользуется резервами. Принадлежащая российской компании «Интер РАО» Молдавская ГРЭС предоставляет Кишиневу более 80% того объема электроэнергии, что нужен для молдавских потребителей.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

энергетика