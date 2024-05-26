Серебрян: военные расходы Молдовы очень малы

По его мнению, учения миротворцев на левом берегу Днестра, возможно, проводятся в противовес упражнениям, проводимым на правом берегу, которые в Тирасполе считают угрожающими.
«Я также сказал на недавнем заседании формата 1+1, когда нас обвинили в чрезмерной милитаризации, что военный бюджет Молдовы в несколько раз меньше военного бюджета самого маленького государства-члена НАТО, Люксембурга».
По словам вице-премьера бюджет Молдовы в военной сфере — менее 100 миллионов евро, в то время как Люксембург тратит на эти цели до 500 миллионов.
«Нам еще предстоит наверстать упущенное, чтобы у нас была армия, способная противостоять вызовам безопасности в регионе. Мы также видим, сколько для этой цели тратится в Тирасполе», — сказал вице-премьер.