Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Серебрян: военные расходы Молдовы очень малы

КИШИНЕВ, 26 мая — Sputnik. Финансовые расходы расходы Молдовы на военный сектор очень малы, поэтому Тирасполь зря обвиняет Кишинев в чрезмерной милитаризации, заявил вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян.

Источник: Sputnik.md

По его мнению, учения миротворцев на левом берегу Днестра, возможно, проводятся в противовес упражнениям, проводимым на правом берегу, которые в Тирасполе считают угрожающими.

«Я также сказал на недавнем заседании формата 1+1, когда нас обвинили в чрезмерной милитаризации, что военный бюджет Молдовы в несколько раз меньше военного бюджета самого маленького государства-члена НАТО, Люксембурга».

заявил Серебрян в эфире Jurnal TV.

По словам вице-премьера бюджет Молдовы в военной сфере — менее 100 миллионов евро, в то время как Люксембург тратит на эти цели до 500 миллионов.

«Нам еще предстоит наверстать упущенное, чтобы у нас была армия, способная противостоять вызовам безопасности в регионе. Мы также видим, сколько для этой цели тратится в Тирасполе», — сказал вице-премьер.

экономика