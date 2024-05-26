Протестующие в Армении выдвинули кандидатом в премьеры архиепископа Галстаняна

«Соответственно, мы будем действовать согласно требованию законов и в рамках всех возможностей правового поля. Мы не позволим, чтобы продолжительно нарушающий конституцию глава страны, правительства, уже не имеющий никаких полномочий, и члены “гражданского договора”, которые долго попирали закон и конституцию, вдруг сами решили проявить себя как ее защитники, а мы стали бы действующими против нее», — заявил господин Галстанян. Он анонсировал возобновление акций протеста по всей стране с 7:00 мск понедельника, 27 мая.