Протестующие в Армении выдвинули кандидатом в премьеры архиепископа Галстаняна

«Нам нужен человек, который может взять ответственность и объединить всех. Человек который знает что такое родина, знает цену человеческой жизни, мира. Человек который принес нам надежду и закрыл дверь войны. Этот человек Владыка Баграт», — сказал востоковед Гурген Меликян, выступая на митинге в Ереване (цитата здесь и далее по радио «Sputnik Армения»).
Баграт Галстанян попросил Армянскую церковь «заморозить» его 30-летнюю службу. Он сообщил, что не был намерен уходить в политику, однако «готов возложить эту жертву на алтарь священной родины». Кандидат также уведомил о своем двойном гражданстве, которые накладывают на него ограничения.
«Соответственно, мы будем действовать согласно требованию законов и в рамках всех возможностей правового поля. Мы не позволим, чтобы продолжительно нарушающий конституцию глава страны, правительства, уже не имеющий никаких полномочий, и члены “гражданского договора”, которые долго попирали закон и конституцию, вдруг сами решили проявить себя как ее защитники, а мы стали бы действующими против нее», — заявил господин Галстанян. Он анонсировал возобновление акций протеста по всей стране с 7:00 мск понедельника, 27 мая.
Протесты в Армении начались после 19 апреля, когда Армения и Азербайджан договорились начать делимитацию границы с Тавуша. 9 мая на площади Республики в Ереване начался многотысячный митинг. Возглавил протестное движение архиепископ Баграт Галстанян. Тогда оппозиция потребовала действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна уйти в отставку. После протестующие решили добиваться отставки господина Пашиняна через процедуру импичмента в парламенте.