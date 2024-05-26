Путин прибыл с визитом в Узбекистан

Стороны, в частности, обсудят вопросы строительства в республике станции с малыми ядерными реакторами. Главы государств затронут тему сооружения в Узбекистане атомной электростанции российского дизайна.
Также стороны обсудят перспективы развития российско-узбекистанских отношений и обменяются мнениями по актуальным региональным проблемам.
Узбекистан стал третьей страной, которую посетил Путин после начала пятого президентского срока. 16 мая российский президент прилетел в Китай. Путин и Си Цзиньпин обсудили экономические и дипломатические отношения Пекина и Москвы, а также конфликт на Украине.
24 мая Путин прибыл в Белоруссию. По итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко российский президент заявил о продолжении укрепления сотрудничества Москвы и Минска в сфере обороны. Лукашенко также сообщил, что в ходе встречи Путин принял решение о ценах на нефть и газ для Белоруссии.