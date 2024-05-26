Путин прибыл с визитом в Узбекистан

24 мая Путин прибыл в Белоруссию. По итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко российский президент заявил о продолжении укрепления сотрудничества Москвы и Минска в сфере обороны. Лукашенко также сообщил, что в ходе встречи Путин принял решение о ценах на нефть и газ для Белоруссии.