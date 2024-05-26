Путин возложил цветы к монументу Независимости в Ташкенте

После этого вместе со своим узбекским коллегой Мирзиёевым Путин ознакомился с размещенной на площадке парка краткой презентацией осуществляемых в Узбекистане проектов подготовки к Азиатским играм и «Новый Ташкент».
Президенту РФ также рассказали об архитектурных особенностях монумента Независимости. Затем, после совместного фотографирования, главы государств отправились на неформальное общение, сообщил журналистам по окончании мероприятия пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент России в воскресенье прибыл в республику с государственным визитом. В понедельник пройдут его переговоры с президентом Узбекистана.
Церемония возложения венков состоялась во время посещения парка «Новый Узбекистан» в Ташкенте. Это крупнейший парк культуры и отдыха в республике, созданный по инициативе президента Мирзиёева. Его открыли в 2021 году по случаю 30-летия независимости Узбекистана.
Монумент Независимости расположен в центральной части парка. Под голубым куполом памятника размещена рельефная стена, на которой изображены важнейшие исторические события, выдающиеся ученые и государственные деятели Узбекистана еще с древних времен. Венчает монумент скульптура раскинувшей крылья птицы Хумо, которая символизирует мир, свободу, добро и благополучие.
Планировка парка напоминает дерево, от «ствола» которого отходят пять «ветвей», — они символизируют приоритетные направления стратегии действий по развитию Узбекистана. В этом парке проводят государственные праздники и культурно-просветительские мероприятия.