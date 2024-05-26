Путин возложил цветы к монументу Независимости в Ташкенте

Церемония возложения венков состоялась во время посещения парка «Новый Узбекистан» в Ташкенте. Это крупнейший парк культуры и отдыха в республике, созданный по инициативе президента Мирзиёева. Его открыли в 2021 году по случаю 30-летия независимости Узбекистана.