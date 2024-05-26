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Губернатор Прикамья встретился с премьером Узбекистана

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сегодня встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.

Источник: телеграм-канал Дмитрия Махонина

Как сообщил глава региона в своем телеграмм-канале, стороны договорились, что до конца октября делегация пермских промышленников посетит Узбекистан для детальной проработки дорожной карты по промкооперации. В октябре на Международном газовом форуме в Петербурге планируется ее подписание министром энергетики Журабеком Мирзамахмудовым.

Напомним, сегодня в Узбекистан прилетел с двухдневным визитом Президент РФ Владимир Путин. В состав российской делегации включен и господин Махонин.