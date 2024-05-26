Страны G7 не могут договориться об использовании прибыли от российских активов

Комментируя обсуждение странами G7 вопроса об использовании доходов от замороженных российских активов, министр финансов РФ Антон Силуанов предупредил, что если «семерка» пойдет на этот шаг, то Москва ответит зеркально. «Всегда казалось, что имущество других стран, в том числе золотовалютные резервы центральных банков, — это табу, на которое вообще никакие санкции не распространяются. Сейчас идеология поменялась, и теперь никакие правовые основы для западных стран не действуют. Теперь они говорят следующее: ладно, золотовалютные резервы вроде бы как мы не забираем, не трогаем, но доходы от их использования будем направлять на цели, которые они определяют», — говорится в комментарии Антона Силуанова, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина. Как следует из заявления министра, у России есть свои контрмеры, которые она готова применить. «У нас то же самое есть, и все возможности. У нас есть замороженные деньги на счетах С, у нас есть активы, мы тоже получаем доходы. Будет решение — аналогично поступим, зеркально абсолютно, поэтому ответ у нас есть», — заверил господин Силуанов.