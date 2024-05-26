Страны G7 не могут договориться об использовании прибыли от российских активов

Состоявшаяся в конце прошлой недели встреча глав минфинов и центробанков стран G7 в итальянском городе Стреза стала завершающим этапом подготовки к саммиту «семерки», который в год итальянского председательства в этом объединении пройдет
После того как еще в начале года возглавившая G7 премьер-министр Италии Джорджа Мелони пообещала западным союзникам использовать свое лидерство в этом объединении, чтобы снять накопившуюся «усталость от Украины», «семерке» предстоит доказать готовность не ослаблять давление на Россию.
Обсуждение того, какие новые меры еще могут быть приняты в рамках политики санкций против Москвы, и стало главной темой встречи в Стрезе, в которой вместе с министрами G7 принимал участие глава Минфина Украины Сергей Марченко.
Как следует из принятого по итогам встречи 13-страничного заявления, министры G7 отмечают «прогресс в обсуждении потенциальных способов получения исключительной выгоды от российских суверенных активов, замороженных в пользу Украины». Последнее слово в вопросе о том, какие схемы реинвестирования доходов от российских активов в итоге будут признаны оптимальными, останется за лидерами «семерки». При этом речь идет не о конкретных суммах, которые нужно собрать, а о выработке стабильного механизма использования этих средств, учитывая, что российские активы «останутся замороженными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, нанесенный Украине».
Реализация политической установки продолжать усиливать давление на Россию упирается в целый ряд конкретных проблем, чреватых серьезными издержками и рисками для G7.
«По российским активам сделаны шаги вперед, но процесс не завершен, потому что есть сложности технического характера», — признал на итоговой пресс-конференции хозяин встречи, министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти.
Схожее заявление сделала в интервью агентству Reuters и министр финансов США Джанет Йеллен. «Я не видела ничего, что могло бы послужить препятствием для соглашения, но есть некоторые проблемы, в которых нам нужно разобраться, и людям придется проявить гибкость, чтобы прийти к общему мнению», — призналась госпожа Йеллен. «Для того чтобы это оформилось в качестве предложения, которое поддержал бы ЕС, это должно быть согласовано внутри ЕС, а там много стран. Поэтому я не говорю, что это абсолютно решенный вопрос», — отметила она.
Более определенно по поводу того, с какими проблемами столкнулись западные союзники, высказался глава Центробанка Италии Фабио Панетта. «Мы должны оценить плюсы и минусы этих мер, поскольку могут возникнуть последствия для функционирования международной валютной системы, и это может привести к ослаблению важного оружия давления с точки зрения уважительного отношения к законам. Возможность использовать прибыль от замороженных российских активов надо использовать осмотрительно», — предупредил Фабио Панетта.
«Было бы парадоксально в ответ на нарушение международного права принимать меры, которые не учитывают то же самое международное право и не имеют правовой основы», — пояснил глава Центробанка Италии.
Он не стал скрывать, что вопрос использования российских активов не встречает единодушной поддержки у глав центробанков.
После начала СВО страны ЕС и G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на общую сумму около €300 млрд. Около €200 млрд находятся в ЕС. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины.
Как сообщает, ссылаясь на свои источники, газета Financial Times, накануне саммита G7 США подталкивают западных союзников согласиться выдать Украине кредит под залог в виде будущих доходов от замороженных на Западе российских активов до возможного возвращения на пост президента США Дональда Трампа, ранее высказывавшегося против финансирования Киева.
В принятом по итогам встречи в Стрезе заявлении страны G7 также пообещали вводить новые санкции против физических лиц и организаций, помогающих Москве приобретать передовые материалы, технологии и оборудование для российского ВПК.
Кроме того, «семерка» намерена «удвоить усилия», направленные на то, чтобы компании и финансовые институты из стран G7 не были причастны к обходу санкций.
Как следует из документа, G7 также грозит решительными мерами, включая санкции, всем тем, кто помогает транспортировать российскую нефть или нарушает введенный ранее потолок цен на нее.
В целом один из сохраняющихся приоритетов санкционной политики G7 в период председательства Италии — «нацелиться на доходы России в сфере энергетики и будущие возможности по добыче энергоресурсов».
Принявший участие во встрече G7 в Стрезе глава Минфина Украины Сергей Марченко выразил удовлетворение «прогрессом» в обсуждении методов использования прибыли от замороженных российских активов, однако указал на то, что в Киеве считают это промежуточной мерой.
«Кредит под гарантии российских активов — решение временное, общим решением должна быть полная конфискация», — убежден украинский министр.
Анализируя положения совместного заявления министров финансов G7, газета The New York Times указывает на растущий риск фрагментации мировой экономики. «Рассматриваемые главами минфинов предложения по использованию замороженных российских активов и планы по ограничению экспорта дешевой продукции из Китая могут усилить раскол между Западом и экономиками России, Китая и их союзников, усугубив глобальную фрагментацию, беспокоящую экономистов», — отмечает газета. Она напоминает, что предпринятые в последние годы усилия G7 по сдерживанию РФ и Китая имели лишь «ограниченный успех».
Комментируя обсуждение странами G7 вопроса об использовании доходов от замороженных российских активов, министр финансов РФ Антон Силуанов предупредил, что если «семерка» пойдет на этот шаг, то Москва ответит зеркально. «Всегда казалось, что имущество других стран, в том числе золотовалютные резервы центральных банков, — это табу, на которое вообще никакие санкции не распространяются. Сейчас идеология поменялась, и теперь никакие правовые основы для западных стран не действуют. Теперь они говорят следующее: ладно, золотовалютные резервы вроде бы как мы не забираем, не трогаем, но доходы от их использования будем направлять на цели, которые они определяют», — говорится в комментарии Антона Силуанова, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина. Как следует из заявления министра, у России есть свои контрмеры, которые она готова применить. «У нас то же самое есть, и все возможности. У нас есть замороженные деньги на счетах С, у нас есть активы, мы тоже получаем доходы. Будет решение — аналогично поступим, зеркально абсолютно, поэтому ответ у нас есть», — заверил господин Силуанов.