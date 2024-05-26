Швеция ответила на вопрос о праве Украины бить западным оружием по России

Так он ответил на вопрос Hallandsposten о возможности использования Киевом поставленного Стокгольмом оружия для атак по российской территории. «Согласно международному праву, Украина имеет право защищать себя путем ведения боевых действий, направленных против территории противника, до тех пор, пока военные действия соответствуют законам и обычаям войны. Швеция поддерживает международное право и право Украины на самооборону», — говорится в письменном заявлении министра.