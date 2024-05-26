Президент Грузии предложила оппозиции подписать план действий на случай победы на выборах

«В этот день, [выступая] перед вами, решила представить своего рода план действий — грузинскую хартию, вокруг которой предлагаю сойтись политическим партиям. Согласие и обещание по всем вопросам, выполнение которых обязательно не только для европейской интеграции, но и для нас, для установления демократии и справедливого государства», — заявила Зурабишвили на мероприятии по случаю Дня независимости Грузии.