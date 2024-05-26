Президент Грузии предложила оппозиции подписать план действий на случай победы на выборах

ТБИЛИСИ, 26 мая. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила оппозиционным партиям подписать хартию, закрепляющую реформы, которые осуществят новый парламент и правительство в случае победы оппозиции на предстоящих парламентских выборах.
«В этот день, [выступая] перед вами, решила представить своего рода план действий — грузинскую хартию, вокруг которой предлагаю сойтись политическим партиям. Согласие и обещание по всем вопросам, выполнение которых обязательно не только для европейской интеграции, но и для нас, для установления демократии и справедливого государства», — заявила Зурабишвили на мероприятии по случаю Дня независимости Грузии.
Как сообщила Зурабишвили, в случае подписания документа партии обязуются выполнить его условия в будущем парламенте, если на выборах победит оппозиция. Среди условий, которые назвала президент, проведение внеочередных парламентских выборов в 2025 году, так как нынешняя предвыборная среда, по ее словам, не дает возможности проявить себя в полной мере всем политическим силам.
Хартия предполагает отмену законов, которые, «вредят европейскому курсу» страны, в частности, закон об иноагентах и некоторые внесенные в избирательный кодекс поправки. Также документ включает амнистию по отношению к участникам протестов этого года, против которых были возбуждены «политически мотивированные дела». По словам Зурабишвили, также должна быть проведена реформа в судебной системе, включающая проверку имущества отдельных судей. Помимо этого, планируется реформа МВД.
Зурабишвили также отметила, что хартия не подразумевает обязательства оппозиции объединиться в единый избирательный субъект на предстоящих выборах, это решение партии при желании примут сами. Президент планирует представить составленный ей план партнерам в Брюсселе, «чтобы в кратчайшие сроки возобновить процесс интеграции в ЕС и открытия переговоров [о вступлении в ЕС]».
Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года. Выборы в законодательный орган в Грузии считаются главными, так как именно правящей партии принадлежит власть в стране, где формой правления является парламентская республика. С 2012 года в стране правит партия «Грузинская мечта», пришедшая на смену партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», которая перешла в оппозицию.