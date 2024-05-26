Трампу посоветовали выбрать его соперницу кандидатом в вице-президенты

«Люди на этих праймериз все еще голосуют за Никки Хейли. Я думаю, что нам нужно сосредоточиться на этой группе людей. Я надеюсь, что у нас будет вице-президент, который понравится этой группе», — заявил сенатор Роджер Маршалл. «Я бы не стал сбрасывать со счетов Никки», — сказал также член палаты представителей, глава МВД США при Трампе Райан Зинке.