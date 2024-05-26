Власти Германии обсудят «меры против экстремистов» для борьбы с АдГ

Кроме того, в интервью итальянской газете La Repubblica политик высказал мнение, что не все офицеры СС автоматически должны считаться преступниками. На вопрос, были ли СС военными преступниками, он ответил: «Процент преступников, конечно, был высокий, но не все они были преступниками».