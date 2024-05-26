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Украина может не стать членом НАТО в ближайшие годы, заявил Шольц

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в воскресенье, что допускает, что Украина может не стать членом НАТО в течение ближайших 30 лет.

Источник: AP 2023

«Вы знаете решения, в ближайшее время этого не ожидается. Возможно, что и в ближайшие 30 лет», — сказал Шольц в ходе общения с гражданами.

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в марте заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но продолжается обсуждение того, «когда это произойдет и что для этого нужно». В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.

Постпред США при альянсе Джулианн Смит в конце апреля сообщила, что Зеленского пригласят на запланированный в июле саммит НАТО в Вашингтоне, поскольку тема Украины станет там ключевой. При этом она уточнила, что вступления Киева в НАТО на будущем саммите не ожидается. Столтенберг также в апреле говорил, что не ожидает договоренности о членстве Украины на предстоящем саммите.

НАТО