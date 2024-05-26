Макрон анонсировал переговоры Франции и ФРГ по поддержке Украины

Об этом 26 мая заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером в Берлине.
«Мы будем обсуждать на предстоящем совместном заседании совета по обороне и безопасности продолжение помощи Украине в сопротивлении до конца, включая ее военное оснащение, поддержку, обучение», — заявил французский лидер, трансляция пресс-конференции велась на странице Елисейского дворца в соцсети Х (бывш. Twitter).
Кроме того, Макрон добавил, что по итогам трехдневного визита в Германию он хотел бы видеть «амбициозный план» по обороне Украины и безопасности Европы, а также «общий взгляд на рост, инновации и конкурентоспособность ЕС».
По его словам, страны дополнительное обсудят готовность к любым сценариям для построения прочного мира, основанного на уважении международного права.
Ранее, 25 мая, сообщалось, что Макрон посетит Германию с официальным визитом с целью обсудить с канцлером ФРГ Олафом Шольцем ряд противоречий между обеими странами, в том числе по вопросам поддержки Украины. Одним из таких вопросов станет возможность поставок Украине немецких дальнобойных ракет Taurus, которую Шольц не поддерживает.
В этот же день Шольц сообщил, что Германия дошла до предела военной помощи Украине. Он отметил, что не хочет допустить прямого столкновения между Россией и НАТО.
3 мая канцлер ФРГ в очередной раз исключил поставки ракет Taurus Вооруженным силам Украины, отшутившись в ответ на соответствующий вопрос. До этого он неоднократно выступал против такой передачи Киеву и отмечал, что нельзя поставлять систему вооружения, имеющую очень широкий радиус действия, и не думать о контроле за ее применением. При этом Шольц указывал, что подобное возможно только при участии немецких солдат, что является пересечением красной черты для Германии.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.