Макрон анонсировал переговоры Франции и ФРГ по поддержке Украины

3 мая канцлер ФРГ в очередной раз исключил поставки ракет Taurus Вооруженным силам Украины, отшутившись в ответ на соответствующий вопрос. До этого он неоднократно выступал против такой передачи Киеву и отмечал, что нельзя поставлять систему вооружения, имеющую очень широкий радиус действия, и не думать о контроле за ее применением. При этом Шольц указывал, что подобное возможно только при участии немецких солдат, что является пересечением красной черты для Германии.