Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан предупредил о худшем сценарии с ядерным оружием

БУДАПЕШТ, 26 мая — РИА Новости. Хотя европейские политики и считают ядерное оружие средством сдерживания, могут реализоваться наихудшие сценарии, о которых они не думали в начале конфликта, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Источник: © РИА Новости

«По-моему, европейские политики думают о ядерной бомбе как о тактическом инструменте сдерживания, а не как о чем-то, что действительно следует использовать, но то, о чем они не думают в начале войны, все равно может случиться в конце, реализуются худшие сценарии», — сказал Орбан в интервью YouTube-каналу Patrióta.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в интервью газете Guardian, что Соединенные Штаты пригрозили Москве «уничтожением» российского контингента в зоне специальной военной операции, если Россия применит на Украине ядерное оружие. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Польша должна понимать, что удар американцев по целям РФ означает начало мировой войны.