Орбан предупредил о худшем сценарии с ядерным оружием

«По-моему, европейские политики думают о ядерной бомбе как о тактическом инструменте сдерживания, а не как о чем-то, что действительно следует использовать, но то, о чем они не думают в начале войны, все равно может случиться в конце, реализуются худшие сценарии», — сказал Орбан в интервью YouTube-каналу Patrióta.