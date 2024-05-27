Блинкен призвал Грузию предпринять шаги для «евро-атлантического будущего»

США и ЕС требуют от Грузии отказаться от закона об иноагентах, угрожая санкциями и сворачиванием интеграционных перспектив.
«Это были важные 12 месяцев для народа Грузии, включая историческое достижение статуса кандидата в члены Евросоюза. Следующие месяцы будут иметь решающее значение для того, чтобы эта возможность стала реальной», — сказано в заявлении Блинкена.
«США продолжат решительно поддерживать стремление грузинского народа к евро-атлантическому будущему. Мы призываем лидеров Грузии предпринять шаги, необходимые для движения страны вперед в правильном направлении», — добавил он.
Ранее Блинкен заявил, что США начинают всесторонний пересмотр двустороннего сотрудничества с Грузией и вводят новую ограничительную визовую политику в отношении «лиц, которые несут ответственность за подрыв демократии» в стране.