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Блинкен призвал Грузию предпринять шаги для «евро-атлантического будущего»

ВАШИНГТОН, 27 мая — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен, поздравляя Грузию с Днем независимости, призвал руководителей страны предпринять шаги, необходимые для обеспечения ее «евро-атлантического будущего», и предупредил, что ближайшие месяцы будут иметь решающее значение.

Источник: Reuters

США и ЕС требуют от Грузии отказаться от закона об иноагентах, угрожая санкциями и сворачиванием интеграционных перспектив.

«Это были важные 12 месяцев для народа Грузии, включая историческое достижение статуса кандидата в члены Евросоюза. Следующие месяцы будут иметь решающее значение для того, чтобы эта возможность стала реальной», — сказано в заявлении Блинкена.

«США продолжат решительно поддерживать стремление грузинского народа к евро-атлантическому будущему. Мы призываем лидеров Грузии предпринять шаги, необходимые для движения страны вперед в правильном направлении», — добавил он.

Ранее Блинкен заявил, что США начинают всесторонний пересмотр двустороннего сотрудничества с Грузией и вводят новую ограничительную визовую политику в отношении «лиц, которые несут ответственность за подрыв демократии» в стране.

дипломатия