Действующий президент Литвы победил на выборах главы государства

Шимоните уже признала свое поражение и поздравила Науседу со вторым сроком в должности главы государства. «Я хотела бы поздравить избранного президента Литвы», — приводит ее слова LRT. Шимоните добавила, что вернется к работе в качестве премьер-министра 27 мая.