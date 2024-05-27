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Действующий президент Литвы победил на выборах главы государства

Гитанас Науседа набрал 74,43% голосов.

Источник: AP 2023

ВИЛЬНЮС, 27 мая. /ТАСС/. Действующий президент Литвы Гитанас Науседа одержал победу во втором туре выборов главы государства, набрав 74,43% голосов. Об этом свидетельствуют данные главной избирательной комиссии страны.

В результате подсчета голосов на всех 1 895 избирательных участках его соперница — премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните — получила 24,06% голосов. По данным портала национального литовского радио LRT, явка во втором туре составила 49,6%.

Шимоните уже признала свое поражение и поздравила Науседу со вторым сроком в должности главы государства. «Я хотела бы поздравить избранного президента Литвы», — приводит ее слова LRT. Шимоните добавила, что вернется к работе в качестве премьер-министра 27 мая.