Эксперты нашли «взрывной изъян» в плане поставок оружия на Украину

О том, что страны Европы столкнулись с дефицитом взрывчатых веществ, еще в марте прошлого года сообщала Financial Times со ссылкой на европейских чиновников. Они тогда отмечали, что в ЕС ограничены запасы пороха, тротила и нитроцеллюлозы, поэтому европейская промышленность не может быстро выполнить заказы для Украины вне зависимости от того, сколько на эти цели выделено средств. «Основная проблема заключается в том, что европейская оборонная промышленность не в состоянии вести крупномасштабное военное производство», — сообщил газете один из немецких чиновников.