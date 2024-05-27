«В этом году». В Австралии забили тревогу из-за плана России и Китая

В БРИКС изначально объединились Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, но в последнее время желание присоединиться к этому блоку выражали уже 23 государства. По итогам саммита, прошедшего в августе в Йоханнесбурге, число участников объединения увеличилось до десяти — к нему присоединились ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия. Позднее Буэнос—Айрес решил отказаться от участия в организации. XVI саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября 2024 года.